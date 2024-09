Setembro Amarelo: Autora do Grande ABC lança livro sobre cura da depressão

Com o objetivo de compartilhar a sua história de superação contra a depressão, a autora de São Bernardo Márcia Dantas lança no próximo dia 13 de setembro às 18h no Atrium Shopping em Santo André, o livro ''Gotas de Amor – A Cura da depressão''.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é uma das principais causas de suicídio no mundo. No Brasil, desde 2013 ocorre o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio.

Nordestina, Márcia chegou em São Paulo aos 12 anos de idade e é moradora de São Bernardo desde 2005. Como presidente da AIDEAL - Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor -, palestrante, treinadora e professora, a autora aborda a saúde mental em seu novo livro, como um tema que merece ser discutido pela sociedade.

“A depressão é uma doença que rouba o sentido da vida, a esperança, os sonhos e o prazer de viver, podendo levar o indivíduo ao fundo do poço. Esta obra não tem a pretensão de contrariar os tratamentos médicos existentes nem de oferecer uma receita simples para a melhora. Ao contrário, no livro, compartilho as experiências que vivi, além dos caminhos e estratégias que descobri para sair do fundo do poço, mesmo quando a vida parecia estar me pedindo para desistir. Consegui encontrar as "gotas de amor" que me impulsionaram a aceitar e enfrentar minhas dores e traumas, embarcando em uma jornada de força e superação pessoal para sair desse lugar devastador. ''Gotas de Amor - A Cura da Depressão'' chega para ajudar pessoas que estão passando por essa doença terrível e que perderam suas esperanças, bem como aquelas que, embora não estejam passando pela doença, convivem ou conhecem alguém que está nesse processo” ressalta Márcia.