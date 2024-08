Ribeirão Pires tem aval para construir casas populares

O Ministério das Cidades aprovou nesta sexta-feira área indicada pela Prefeitura de Ribeirão Pires para a implantação de 114 unidades do Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Espaço de 15 mil metros quadrados no Jardim Serrano, próximo da nova Unidade de Saúde da Família, em construção no bairro, sediará o primeiro programa habitacional de interesse popular na cidade.

“A área indicada pelo município possui perfil adequado para a implantação das unidades, o que facilita o processo de construção e permite manter os custos baixos. Ribeirão Pires vive momento de crescimento imobiliário, respeitando a legislação de preservação ambiental e as características da cidade. Agora, teremos, pela primeira vez, programa que destina moradoras a famílias em maior vulnerabilidade social”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Habitação do município, Temístocles Cristófaro.

A partir da aprovação da área pelo Ministério das Cidades, o município finalizará procedimentos administrativos junto à Caixa Econômica Federal para o início das obras pela construtora BRN, vencedora de processo licitatório. A previsão é que as intervenções comecem em 2025 e as moradias sejam entregues em 2026.

Cada unidade habitacional terá sala, cozinha, banheiro, área de serviço e dois quartos. Serão erguidos no espaço aprovado quatro edifícios de cinco andares. O projeto prevê área comum, estacionamento e área de lazer. O custo de cada unidade deve girar em torno de R$ 170 mil.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando um mapeamento de famílias em maior vulnerabilidade. Contudo, um cadastro especial será aberto para que todos os interessados tenham a chance de ser contemplados, desde que atendam às condições do programa.

Além da nova Unidade de Saúde da Família em construção no bairro, a área do Jardim Serrano já possui uma rede de ensino consolidada, transporte público acessível e diversos outros serviços oferecidos pela Prefeitura.