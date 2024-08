Companhia de Danças exalta a Semana de Arte Moderna de 1922

O Teatro Clara Nunes, em Diadema, receberá neste sábado (31) Antropo100: De Cascudo a Eros, apresentação da Companhia de Danças de Diadema, às 20h. O espetáculo irá homenagear o centenário da Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922 e revolucionou o cenário artístico do Brasil. A peça gratuita tem classificação indicativa de 12 anos e será na Rua Graciosa, 300.

Segundo a diretora da Companhia de Danças do município, Ana Bottosso, o título e a mensagem da coreografia fazem jus aos artistas que participaram dessa revolução artística, trazendo impacto social e reflexão antropofágica com suas obras e pensamentos.

“A primeira referência foi feita ao folclorista Câmara Cascudo, que escreveu sobre os costumes do homem brasileiro. Ele também tem o livro História Dos Nossos Gestos, que aborda sobre os gestos comuns da nossa sociedade”, afirma. “Eros Volúsia, outra figura inspiradora, foi uma bailarina clássica do início do século que revolucionou a dança brasileira ao incorporar elementos de coreografias africanas em seu trabalho”, complementa a diretora Ana.