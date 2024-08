Thuram anota duas vezes, Inter goleia a Atalanta em Milão e assume liderança do Italiano

Atual campeã, a Internazionale já está no topo da atual edição do Campeonato Italiano. Graças a bela apresentação diante da Atalanta, no Guiseppe Meazza, supera o surpreendente Torino no saldo de gols: 6 a 2. Ambos somam sete pontos, mas a equipe de Milão é melhor após golear por 4 a 0, com dois de Marco Thuram.

Um dos destaques da temporada passada, na qual desbancou o Bayer Leverkusen na decisão da Liga Europa, a Atalanta prometia dificultar as ações da Inter fora de casa em briga direta pelas primeiras colocações, mas um gol contra logo aos 3 minutos acabou com suas pretensões.

Thuram avançou pela direita e cruzou. Djimsiti desviou e mandou contra as próprias redes. Logo depois, aos 9 minutos, Barella ampliou em um golaço. Pavard tocou de cabeça e o camisa 23 pegou de primeira, mandando no ângulo.

Depois de participar do primeiro gol, Thuram definiu ao ir nas redes duas vezes. O atacante aproveitou falhas defensivas para empurrar para as redes e definir a segunda vitória da Inter no Italiano - fez 2 a 0 no Lecce.

No outro jogo do dia, o vice-líder Torino foi até a casa do Venezia e somou três preciosos pontos com gol solitário de Coco, chegando aos mesmos sete pontos da Internazionale.

No dia 15 de setembro, às 10 horas (de Brasília), a Internazionale visita o Monza, enquanto o Torino joga em casa, no mesmo horário, diante do Lecce.