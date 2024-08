Jenny Miranda relembra envolvimento da filha com padrasto: Peguei os dois em casa e estava rolando

Na última quinta-feira, dia 29, Jenny Miranda fez uma participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana FM e acusou a filha, Bia Miranda, de ter se envolvido com o padrasto dela na época, Arthur Vieira.

Jenny foi questionada por Leo Dias, que participou da transmissão, se as alegações dela sobre a filha eram verdadeiras, e a influenciadora chocou o público com a revelação:

- Eu peguei os dois em casa e estava rolando. A Bia já estava andando com roupas mais curtas, os dois estavam saindo? Na época, eu estava grávida. Os dois estavam saindo direto e me deixavam em casa. Eu vomitava muito, passava muito mal e a desculpa dos dois era que eu passava mal e não podiam me levar para rua. E aí um dia eu cheguei e falei: Gente, o que tá acontecendo? Vocês estão ficando? Estão se pegando? E ele: Você é louca, vou te levar no psiquiatra!

Na época, Bia Miranda tinha 14 anos de idade e segundo sua mãe, quando ela se separou de Arthur, a filha quis permanecer morando com o padrasto:

- Eu tive o Enrico, passou os anos e quando a Bia estava com 16 anos eu separei do Arthur, aí eu peguei o Enrico e fui morar num hotel e aí eu falei para ela: Vamos com a mãe e ela: Eu não vou, eu vou ficar aqui e aí eu falei: Não, você vai comigo e ela, Não, eu vou ficar com meu pai e eu falei: Bia não tem cabimento eu te deixar ficar com o homem aqui dentro sozinha.

Jenny chegou até a comentar com Gretchen, que considerava sua mãe, sobre a situação:

- Os dois gravaram vídeos para o TikTok juntos e aconteciam coisas que tipo assim um padrasto não deveria fazer, nem um pai, na minha visão. Coisas do tipo, ele sem cueca de shorts e ela rebolando. E aí, eu fui comentar com a Gretchen, na época, que era minha mãe adotiva. Mandei o vídeo para ela e ela falou assim: Filha, você já sabe o que tá acontecendo, você já sabe que ela tá afim dele e que os dois tão ficando. Eu postei o print da conversa com a Gretchen falando e não só ela, mas vários amigos falaram para mim. Jennifer, os dois tão juntos.

A influenciadora disse que enquanto a filha estava na Fazenda, ninguém comentava sobre a relação de Bia e Arthur, embora ela mencionasse ele constantemente:

- Na A Fazenda ninguém se ligava porque ela ficava meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, idolatrava tanto ele e é isso, gente. Ela idolatra ele, porque é uma coisa que não é de pai e filha e a errada de tudo não é ela, é ele. Ele é o maior de idade, ele fez isso, ele que a induziu. Se aconteceu alguma coisa, ele que a induziu. Ele não deveria ter feito. Eu era a mulher dele e ela era menor de idade. Foi debaixo do meu nariz e continuou, foi debaixo do meu teto.

Através dos Stories do Instagram, Bia Miranda respondeu às acusações da mãe:

- Que mulher maluca. O que posso fazer da minha vida? Ela está falando que eu transei com o meu pai. Quero provas, porque a pessoa que está falando com você nunca entrou na minha casa, nunca vi pessoalmente, só vi quando era pequena e ainda morava com você? Quero provas. Se não provar aqui na internet, vai ter que provar na Justiça.