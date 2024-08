Catia Fonseca revela que Mamma Bruschetta teve quatro paradas cardíacas: Quase não voltou

Durante o programa Melhor Da Tarde na última quinta-feira, dia 29, Catia Fonseca relatou como aconteceu o problema de saúde de sua ex-companheira Mamma Bruschetta em 2023.

A apresentadora contou que as questões de saúde da colega ocorreram principalmente pelo excesso de peso:

- O que aconteceu com a Mamma, depois que ela pôs o balão, teve um dia que ela tomou refrigerante, olha que é uma coisa boba, gente. Um dia ela tomou um refrigerante e doutor falou que não podia. Porque é um gás, ela começou a sentir uma dor no peito. Ela ainda tem um problema em uma válvula do coração, que quando faz isso, chega de emergência no hospital e faz um exame cardiológico, parece que ela está tendo infarto e iriam abrir o peito dela. Ela já chegou a pesar 185 quilos. Ela precisou fazer uma cirurgia e teve quatro paradas cardíacas e quase não voltou da última devido ao peso. Ela já emagreceu um bom tanto, mas falta muito, tem uma pressão no coração, o coração para de bater e aí ela podia não ter nem sobrevivido a isso.

Que situação!