Grêmio volta à Arena após quase quatro meses para aumentar rendimento

Demorou mais que o esperado, mas finalmente o Grêmio voltará a mandar jogos em sua Arena, castigada por causa das enchentes que atingiram Porto Alegre em maio. Neste domingo, o time de Renato Gaúcho recebe o Atlético-MG e busca ainda salvar a temporada. Ao lado da torcida, espera melhorar o seu aproveitamento e subir no Campeonato Brasileiro e aumentar as receitas.

O estádio ficou interditado por quase quatro meses por causa da trágica enchente que atingiu Porto Alegre, o que torna ainda mais especial o retorno da torcida para sua casa. Precisando mandar jogos em Curitiba, Caxias do Sul ou mesmo Chapecó, o Grêmio caiu na tabela e figurou na zona de queda.

Agora, volta ao palo onde é bastante forte e no qual mantinha um retrospecto positivo de 86%, com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Após passar a mandar seus jogos fora, essa marca caiu para 50%, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas. Por isso, a expectativa é que o clube possa retomar as conquistas dentro do estádio.

O jogo diante dos mineiros terá tratamento de evento teste. O estádio terá capacidade reduzida para 12,7 mil lugares aos gremistas e diversas outras restrições, como iluminação especial, tapete sintético para aquecimento, entre outras medidas. A expectativa é que o local volte a operar completamente apenas em novembro.

"Apesar das restrições, a volta do Grêmio à Arena tem tudo para ser benéfica para o clube. O ambiente faz toda a diferença no futebol. Por isso, mesmo em menor quantidade, a sintonia com os torcedores acaba energizando a equipe, o que traz um fator muito positivo dentro de campo. Essa relação dos gremistas com o estádio tem tudo para ajudá-lo a retomar a sequência positiva que estava construindo antes da tragédia", avalia Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

Os ingressos estão sendo comercializados pela internet, por causa das limitações no funcionamento dos equipamentos eletrônicos na Arena. Somente produtos industrializados estarão disponíveis no estádio, que fornecerá água gratuitamente aos gremistas. Será permitido o acesso com alimentos e bebidas não alcoólicas em garrafas transparentes.

O Grêmio espera continuar seu crescimento no plano de sócio-torcedor com esse retorno à Arena. Neste ano, o clube ultrapassou a marca de 120 mil sócios, além de registrar um faturamento de R$ 33 milhões com o departamento em 2023.

"Neste processo de impulsionar o número de sócios, é fundamental investir no oferecimento de experiências e benefícios que os torcedores terão além do campo. São estratégias comerciais que podem, inclusive, reduzir um pouco a influência dos resultados esportivos, e que também fazem com que o apoio da torcida seja revertido em um crescimento de receitas", explica Sara Carsalade, co-founder e responsável pela vertical de esportes da Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores. "Tudo isso deve ser feito em prol do torcedor que, para nós, é a figura central. Os clubes devem dar atenção a eles 24 horas por dia."

Os patrocínios são uma fonte de receita importante do clube também. No ano passado, o Grêmio assinou por três temporadas com a casa de apostas Esportes da Sorte. "O Esportes da Sorte está em diversas frentes apoiando o esporte brasileiro. A parceria com o Grêmio é um sucesso e nos enche de orgulho. Estivemos envolvidos diretamente na vinda do craque Luis Suárez, um ícone global, e o retorno foi imediato", revela Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Esportes da Sorte. "A temporada que ele fez marcou o futebol nacional, rendendo o prêmio de melhor jogador do ano. Que Esportes da Sorte e Grêmio possam caminhar juntos para mais vitórias."