Lauro Gomes. Os 70 anos desta praça. No coração de São Bernardo. Ela e a Fonte Princesa Isabel... ...a Redentora.

HÁ 55 ANOS

Em 31 de agosto de 1969, um espetáculo pirotécnico (queima de fogos de artifício) na Praça Lauro Gomes marcava o encerramento das comemorações do aniversário da cidade.

Já a história que Memória conta hoje tem mais de 200 anos, beira o início do século 19, quando o Brasil colonial criava um espaço para a sede da Freguesia de São Bernardo. Nascia a atual Rua Marechal Deodoro, então uma vertente do Caminho do Mar.

Já no fim do Império, com a criação do Núcleo Colonial de São Bernardo, o antigo casarão do alferes Bonilha – construído por escravos no início do século 19 - é desapropriado e, ao seu redor, surge o Largo do Governo.

Mais meio século passaria. Em meados do século 20, o Largo do Governo, que tinha o campo do Palestra de São Bernardo, é urbanizado. Cai o casarão que foi do Bonilha – que pena! – e nasce a Praça Lauro Gomes. Uma história de 70 anos.

HOMENAGEM

Os 70 anos da Praça Lauro Gomes serão lembrados neste sábado, a partir das 10h, iniciativa da AME – Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo. Hilda Breda, presidente da AME, divulga a programação:

Ana Maria Medici, do Grupo Cênico Regina Pacis, interpreta a poesia “Memórias da Praça”, de Célia Guiesser.

Manuel Filho, discorre sobre o seu livro “Os Bancos da Praça”.

Alípio Costa, cujo pai foi um dos construtores da fonte Princesa Isabel, “A Redentora”, conta a história deste verdadeiro monumento.

Lurdinha Braz, sobrinha do maestro e compositor João Gomes, canta o Hino de São Bernardo, música do tio com letra do prefeito Wallace Simonsen.

NOVENA À BOA VIAGEM

Começou, quinta-feira, a novena em honra a Nossa Senhora da Boa Viagem, em sua basílica em São Bernardo.

No primeiro dia, presença do padre Edvaldo Pereira da Silva, do Instituto Cristóvão Colombo.

No segundo dia, padre Fernando Rocha Sapaterro, da Paróquia Sagrado Coração, de Santo André.

Hoje, às 16h, a novena terá o padre Guilherme Dias Viana, de São Paulo.

E assim prosseguirá até 6 de setembro.

Crédito da foto 1 – Beltran Asêncio

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

VILA DE SÃO BERNARDO. Beltran e a Praça Lauro Gomes no seu nascedouro, na primeira metade da década de 1950, com os bancos oferecidos pela indústria e comércio, os delicados protetores do gramado, a árvore frondosa transplantada para o espaço do antigo casarão do Bonilha, a elegância do poste de iluminação. Não havia grades cercando a placa. Ao fundo, a fábrica de móveis para escritório São Carlos, dos irmãos Miele

NAS ONDAS DO RÁDIO

Tango.

Origem africana.

Que a Argentina adotou

Texto: Milton Parron

As origens do tango remontam à segunda metade do século 19 e, vejam que discrepância maluca, trata-se de um gênero musical que reflete a imagem da Argentina e trata-se de uma variação dos candomblés africanos.

Acho que a geração atual dos argentinos desconhece sua própria história, caso contrário não faria as provocações idiotas e racistas aos brasileiros, principalmente nas praças desportivas.

O programa Memória deste final de semana vai ser dedicado ao tango, gênero de música que resistiu ao tempo, resistiu ao gosto popular.

Além de tangos muito conhecidos, alguns depoimentos incríveis foram recolhidos pelo programa, a começar por Angel Villoldo, autor no final do século 19 de um dos tangos mais conhecidos e gravados em todo o mundo:

Carlos Gardel anunciando um tango que acabara de gravar e seria colocado à venda brevemente;

Alfredo Lepera, brasileiro que morou boa parte de sua vida na Argentina e compôs para Gardel e outros intérpretes tangos inesquecíveis.

O maestro Francisco Canaro que, com toda sua orquestra típica, fez uma temporada em São Paulo em 1953, contratado pela rádio Bandeirantes.

Memória - Gardel. Lepera. Canaro. Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

Sucesso de todos os tempos

As mais lindas canções do passado. Carro chefe: Nelson Gonçalves, “Naquela mesa”, de Sérgio Bittencourt.

Produção e apresentação: Vicente de Paula. Hoje, sábado, das 17h às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81,9.

Jeff Coração de Estudante

O rádio como antigamente, falado, refletido. A música entra como complemento. E os 60 minutos passam rapidamente.

Produção e apresentação: José Eliodoro Filho. Hoje, sábado, das 19h às 20h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81,9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 31 de agosto de 1994 – Edição 8793

MANCHETE – Ibope dá vitória de FHC no primeiro turno.

EDUCAÇÃO – O professor Ronaldo Sathler Rosa assumia a direção geral do Instituto Metodista de Ensino Superior, futura universidade, em Rudge Ramos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cujo padroeiro é São Raimundo Nonato. Data da fundação da cidade: 31 de agosto de 1888.

Aniversariam também em 31 de agosto: Bom Jesus da Lapa, Camacan e Guaratinga (BA), Campanário (MG), Itapipoca (CE) e Trindade (GO).

HOJE

Dia Nacional do Nutricionista

Dia Nacional do Outdoor

Dia do Samba Rock.

São Raimundo Nonato

31 de agosto

Uma imagem de São Raimundo Nonato chegou a Ferrazópolis em 9-11-1980, trazida de Várzea Alegre pelo padre José Motta Mendes. A imagem possui 1,20 metro, trabalhada nas cores branca, verde e vermelha.

Estampa: Canção Nova (divulgação)