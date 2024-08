M A U Á Esta comissão fez história. Escreveu um livro. Inspirou novas criações. Colocou a cidade no mapa regional.

- Dona Carolina, quem a senhora vai entrevistar esta semana?

- Vou entrevistar Joaninha, a Miss Mauá.

Estes nomes se reuniam às sextas-feiras no Museu de Mauá com o objetivo de escrever um livro sobre a história da cidade. Eles formavam a Comissão Memória de Mauá, criada em 1985. E o livro – “De Pilar a Mauá” – foi lançado numa grande festa realizada em 1987 no clube Coke Luxe. Fotos foram batidas. Um vídeo produzido.

No encontro de hoje dos memorialistas do Grande ABC, o terceiro para pensar a formação das Setecidades, a querida Comissão Memória de Mauá será lembrada. Foram momentos marcantes vividos, quase 40 anos atrás, pela memória e história do Grande ABC.

FOTO HISTÓRICA

Museu Barão de Mauá. 22 de agosto de 1985. Forma-se a Comissão Memória de Mauá.

Na frente, Sonia Antico, hoje em Minas Gerais (a primeira à esquerda), Ivanira Antico, Lília Colalilo Cecon, Natalina Camioli Benedetti, Carolina Leardini Rimazza e professor Guerino Volpi.

Na sequência: Glodoaldo Mariani, João Tedeschi (tinha barbas negras), Rubens Antico, Armando Scilla, Elio Bernardi (prefeito e deputado), Moacyr Antonio Ferrari (que estará na reunião de hoje), Renato Mariani (presidente da Comissão Memória de Mauá), Ideal Zanella, Waldetario Leal, Hilda Mariani, Gilda Mariani e Gina Gabionetta.

Ao fundo, na parede, o retrato de Irineu Evangelista de Souza, o Barão e Visconde de Mauá.

III ENCONTRO

Memorialistas do Grande ABC se reunirão hoje, a partir das 14h, no prédio redondo do Centro de Formação de Professores Miguel Arraes. Endereço: Rua Rio Branco, 183, Centro de Mauá, décimo andar, ao lado da estação.

Crédito da foto 1 – José Lucena/Banco de Dados; reprodução: João Henrique Medice

SAUDADES. Encontro na então Casa de Cultura e Museu Barão de Mauá. 1985. Começava a se reunir a Comissão Memória de Mauá. Amigos, vocês não imaginam que lindos encontros essa gente bonita proporcionou à memória do Grande ABC

ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Início da Semana da Pátria, uma linda história de 202 anos. Que o nosso Brasil amado se transforme num país mais fraterno, humano e solidário.

Página Memória, 37 anos sem parar (quem diria!).

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 30 de agosto de 1994 – Edição 8792

MANCHETE – Executiva do PTB decide apoiar Covas ao governo de São Paulo.

TV Gazeta e Diário do Grande ABC organizavam a Hora do Povo/94, um debate com os candidatos a governador.

Fórum da Cidadania do Grande ABC realizava um último debate entre candidatos à Alesp, o 15º da série. Frente a frente: Rubens Infante (PV de São Bernardo), Aloísio M. Coelho (PDT de Diadema), Admir Ferro (PSDB de São Bernardo) e Francisco R. Grigio (PPS de Mauá).

EM 30 DE AGOSTO DE...

1904 – Editorial de “O Estado de S. Paulo” comentava a decisão do presidente do Estado, Jorge Tibiriçá, em estimular a celebração do Dia da Independência, em 7 de setembro.

Escrevia o jornal: “Já estávamos quase habituados, nos dias de festa nacional, a empregar o tempo na ociosidade ou nas diversões, sem erguer a alma e a memória dos grandes homens, eternizados em seus faustos”.

1934 – Antonio Rioto nascia em São Bernardo. Em 1950 mudou para Santo André. Recordista em participações nos campeonatos de futebol do Clube Atlético Aramaçan. Saudades.

1954 - Eleito o primeiro Conselho da Delegacia da Ciesp em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaí. Criado em 1891, quando se separa de Itapeva.

Em Minas Gerais, Botelhos, Campestre, Cláudio, Conceição do Rio Verde, Contagem, Coronel Pacheco, Elói Mendes, Guarani, João Pinheiro, Nepomuceno, Paraguaçu, Passa Tempo, Silvianópolis e Virginia.

HOJE

Dia do Vendedor Lojista

Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados

Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla

Dia Nacional do Perdão

Santos Adauto e Felix

30 de agosto

As tradições mais antigas dos primeiros tempos do cristianismo narram que eles foram perseguidos, martirizados e mortos pelo imperador Diocleciano, no ano 303.

Divulgação: Convento da Penha