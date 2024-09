Obituário - 1° de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Ernestina Calegare Silva, 96. Natural de Tietê (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedita Postigo Penteado, 89. Natural de Guaira (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria Apparecida Santarosa de Araújo, 87. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópólis.

Emília Xavier Lima, 85. Natural de Itambacuri (MG). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Campagnolo, 81. Natural de Borborema (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hélio Cavalcante de Azevedo, 80. Natural de Bastos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdeci Ferreira de Morais, 68. Natural de Dracena (SP). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Avaní Alves do Nascimento, 64. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Avaní Vieira Rocha Ramalho, 57. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Jardim Edda, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

SÃO CAETANO

Peterson Leandro Araújo de Oliveira, 25. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante geral. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria dos Santos Palmeiro, 89. Natural de Serra Azul (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Jardim da Colina.