Ticiane Pinheiro surge emocionada com ensaio da festa de 15 anos de Rafa Justus (e deixa escapar detalhe do vestido!)

Chegou o grande dia! Depois de muito se falar sobre a festa de 15 anos de Rafa Justus, o momento especial finalmente acontece na noite desta sexta-feira, dia 30. E Ticiane Pinheiro não poderia estar mais feliz e emocionada com o dia tão esperado pela filha. Nas redes sociais, a apresentadora mostrou na noite da última quinta-feira, dia 29, como foram os preparativos finais para a festa, chegando a aparecer chorando ao ver a filhota ensaiar a valsa com César Tralli, marido de Tici, e seu avô, o papai da artista.

Ela começou mostrando que as pequenas Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, estava maquiando Manuella Tralli, filha de Tici com o jornalista. Tem algo mais fofo entre a amizade dessas duas - ambas irmãs mais novas de Rafinha?

A emoção era tanta que ela nem reparou que acabou entregando detalhes do vestido de Rafa pelo reflexo do vidro.

Outra a falar sobre o momento foi Fabiana Justus, que fez um Stories contando que Rafa, sua irmã mais nova por parte de pai, está tentando incluí-la ao máximo em todos os preparativos, uma vez que Fabi ainda está com várias restrições no dia a dia por conta das etapas posteriores ao seu tratamento de câncer, que começou em janeiro deste ano. Emocionada, ela disse que a irmãzinha fez uma ligação de vídeo com ela e apareceu toda montada, como vai estar na noite da festa. Legal, né?