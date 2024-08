Amanda Bispo fica fora de debate e reclama

Amanda Bispo, candidata do UP (Unidade Popular) à Prefeitura de Mauá, está indignada com a decisão do g1 de deixá-la fora do debate com os candidatos ao Executivo mauaense, marcado para hoje, a partir das 13h30, com transmissão pelo site, YouTube e TikTok do portal. Na quarta-feira, a prefeiturável chegou a protocolar um ofício na sede da TV Globo, na Capital, com o objetivo de cobrar a presença dela no evento, que terá mediação do jornalista José Roberto Burnier. “Estou sendo impedida de participar do debate que a Globo vai fazer na sexta-feira (hoje). Sou a única candidata à Prefeitura de Mauá, cidade que nunca teve uma mulher eleita no Executivo. É nosso direito participar e apresentar nossas ideias”, alegou. Foram convidados para o evento o prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT); o deputado estadual e ex-chefe do Paço Atila Jacomussi (União Brasil); o vereador Sargento Simões (PL) e o empresário Zé Lourencini (PSDB). A emissora argumenta que, seguindo a lei eleitoral, foram chamados os candidatos de partidos com pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. O UP, vale lembrar, não tem representação em Brasília.

Bastidores

Neta

Marcelo Lima (foto), candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, deu um tempo nas atividades de campanha na manhã de ontem para visitar na maternidade a filha, Larissa Fernandes, que deu à luz a pequena Elouise. O nascimento da primeira neta do prefeiturável coincidiu com o dia de divulgação de seu plano de governo. Emocionado, o avô, acompanhado da esposa (e agora avó) Zana Lima (PMB), reforçou o compromisso de construir um município melhor para a nova integrante da família e para as futuras gerações.

Compromisso

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), assinou na quarta-feira termo de compromisso com o escritório regional do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) no qual se compromete a atuar em prol do empreendedorismo. “Reafirmamos nosso comprometimento para que Ribeirão Pires continue sendo uma cidade empreendedora”, disse o liberal, acompanhado do gerente regional do Sebrae, Vinícius Nóbrega.

Ausência

Não será no debate que a revista Veja vai promover hoje, a partir das 11h, com os candidatos à Prefeitura de São Bernardo que o eleitor vai poder conhecer as propostas da postulante governista Flávia Morando (União Brasil) para a cidade. A revista informou que, até o início da noite de ontem, a sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB) não havia confirmado presença no evento. Flávia, vale lembrar, já havia recusado convite para participar de debate da Rede Gospel, no início da semana.

Encontro

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), recebeu ontem em seu gabinete o candidato a vereador Juninho Araújo (PRD), pioneiro no jiu-jitsu regional, e o skatista andreense Sandro Dias, o Mineirinho. Na pauta do encontro: melhorias envolvendo o Esporte na cidade e a criação de projetos nas áreas do Esporte, Educação e Saúde Mental das crianças.