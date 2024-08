Gilvan recebe apoio e sugestões de moradores de Paranapiacaba

O candidato do PSDB à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior, levou suas propostas de governo aos moradores da vila histórica de Paranapiacaba e Parque Andreense na noite desta quinta-feira. O prefeiturável foi muito bem recebido pela população, posou para fotos e conversou com os eleitores, ouvindo várias mensagens de apoio.

“É muito importante estar em todas as partes de Santo André e dialogar com a população que usa os serviços públicos. Paranapiacaba avançou muito nos últimos anos com a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) e temos um carinho muito grande pela vila, que tem atraído muitos turistas, além de sediar o Festival de Inverno, que já está consolidado no calendário devido à qualidade musical e cultural”, destacou Gilvan.

SUPERMERCADO

O candidato teve outros compromissos importantes durante o dia. Gilvan se reuniu com centenas de funcionários do supermercado Nagumo. “(A agenda) me fez lembrar o começo da minha trajetória, ainda adolescente”, disse o prefeiturável.

Depois, em cima de caminhão de som e ao lado do prefeito Paulo Serra, Gilvan percorreu vários bairros na região do Parque Guaraciaba. Por fim, o candidato governista conversou com síndicos de prédios no Jardim Alvorada.

“Gilvan é o candidato que vai continuar o trabalho que estamos fazendo em Santo André. Estamos muito animados com a receptividade que estamos tendo em todas as regiões da cidade e vemos no rosto das pessoas o olhar de agradecimento pelas melhorias realizadas. Estou muito confiante com a energia que estamos recebendo no caminhão de som”, ressaltou o prefeito.