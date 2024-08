Cine Theatro Carlos Gomes terá coral, peças e lançamento de livro

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, será palco para os espetáculos O Auto da Compadecida – clássico de Ariano Suassuna –, e Pão e Circo, que une teatro de máscaras, circo e música, além do lançamento do livro Do Veneto às Fazendas do Brasil, do memorialista Agnaldo Moacir Bianchini.

Nesta sexta, às 19h30, a apresentação fica por conta da Cia Kaoz, com O Auto da Compadecida, que apresenta as peripécias dos protagonistas João Grilo e Chicó, envolvendo situações hilárias e pensamentos sobre a vida, enquanto driblam cangaceiros, padres e até mesmo o próprio diabo. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 25 (antecipado). Para adquirir basta acessar o site (https://www.sympla.com.br/).

No sábado é a vez do Coletivo Menelão de Teatro, com o espetáculo Pão e Circo, inspirado no texto A Padaria, de Bertolt Brecht. A peça transita pelo universo circense, popular e farsesco, interagindo e divertindo o público de todas as idades. A apresentação é gratuita e acontecerá às 15h. Já o lançamento do livro Do Veneto às Fazendas do Brasil, de Agnaldo Moacir Bianchini, terá início às 14h, com entrada franca.

O Coro da Cidade de Santo André estreia o espetáculo A Grandiosa Música Popular Brasileira, com a Banda Othoá, sábado, às 18h, e no domingo (1º), às 17h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/a-grandiosa-musica-popular-brasileira/2588318). O custo é R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada solidária com um quilo de alimento).