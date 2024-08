Duo ÀVUÀ se apresenta no teatro do Sesc Santo André

O duo ÀVUÀ, composto por Bruna Black e Jota.Pê, subirá no palco do Sesc Santo André no próximo sábado (7), às 19h, para um show que mescla poesia, soul e influências da música afro-brasileira em celebração às suas raízes culturais e conexão entre esses dois artistas.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site e bilheterias do Sesc. Os valores variam de R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira).

Bruna Black, de família mineira e nascida em Diadema, descobriu a paixão pela música ainda na infância. Sua jornada começou em projetos comunitários e se consolidou com estudos de canto popular, participação em bandas e uma passagem marcante pelo The Voice Brasil 2020, onde se destacou no time de Iza. Além de sua carreira solo, Bruna explora novas facetas no Coral Jovem do Estado e no grupo artístico da Emesp (Escola de Música do Estado de São Paulo) Tom Jobim.

Jota.Pê, de Osasco, cresceu em uma família musical e desenvolveu seu talento de forma autodidata, influenciado por uma rica diversidade de estilos, que vão do samba ao rock. Após lançar o primeiro álbum Crônicas de um Sonhador, em 2015, ganhou notoriedade com o EP Garoa e o single viral Uns Cafuné a Domicílio, que recebeu elogios de nomes como Lulu Santos e Emicida.

Com quatro anos de carreira, o duo ÀVUÀ se destaca na cena musical contemporânea por sua química inegável e presença de palco, características que foram amplamente reconhecidas em suas performances internacionais, incluindo uma apresentação no Colors, famosa plataforma alemã que divulga talentos a partir de vídeos com estética minimalista.

O repertório da noite no Sesc vai contar com músicas do álbum de estreia do duo, Percorrer em Nós, que explora, entre outras coisas, temas de afeto e amor.

As composições refletem a sinergia entre Bruna e Jota.Pê, com trajetórias musicais distintas que se complementam harmonicamente. Enquanto Bruna traz a intensidade das suas raízes no gospel, Jota.Pê enriquece o som do duo com sua bagagem na música popular brasileira e as influências das religiões de matriz africana.