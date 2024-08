Maycon Douglas celebra 1º gol e projeta Tigre forte na Série C

Com a vaga na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro garantida de forma antecipada pelo São Bernardo FC, o técnico Ricardo Catalá utilizou as três últimas rodadas para fazer mudanças no time, e garantir tempo de jogo para atletas que não atuaram em muitos confrontos na fase classificatória.

O atacante Maycon Douglas foi um dos que aproveitaram a oportunidade. Ele marcou seu primeiro gol pelo Tigre na vitória por 2 a 0 contra o Floresta, no último sábado (24), no Estádio 1º de Maio. “Foi um momento especial que veio em um jogo importante, em que buscávamos o triunfo para terminar bem a primeira fase”, declarou o atleta, 28 anos.

No quadrangular, o Tigre vai encarar no Grupo B Botafogo-PB, Remo-PA e Volta Redonda-RJ, adversário de domingo, às 18h30, fora de casa. “Estamos confiantes de que podemos ir mais longe. Vamos trabalhar mais forte para seguir avançando até alcançarmos o nosso principal objetivo, que é colocar o São Bernardo FC na Série B”, afirmou Maycon Douglas.