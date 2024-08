A um mês do fim das inscrições, Desafio de Redação tem 217 escolas

A um mês do encerramento do prazo das inscrições do 18º Desafio de Redação, promovido pelo Diário, o concurso literário já recebeu 122.527 solicitações para recebimento das folhas oficiais do concurso. Até o momento, 217 escolas estão inscritas. Ao todo, em 2023, foram 314 colégios e 92.580 redações recebidas.

As candidaturas serão aceitas até o fim de setembro por meio do site (www.dgabc.com.br/desafioredacao). Também é possível entrar em contato pelos telefones (11) 4435-8133 ou (11) 4435-8172.

Neste ano, os candidatos devem escrever sobre “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”. Podem participar alunos do ensino fundamental, ensino médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala, professores e membros da comunidade com ensino médio completo.

Apenas os estudantes do 6º ao 9º ano podem escolher escrever de acordo com o gênero textual que desejarem. Já os outros candidatos deverão fazer um texto argumentativo-dissertativo. “O Desafio de Redação ajuda os candidatos a explorarem suas habilidades de escrita e a se aprofundarem em um tema tão atual como a Inteligência Artificial”, considera o diretor adjunto do Diário, Nilton Valentim. “De forma inédita no concurso, dois ganhadores terão a oportunidade de fazer intercâmbio na Inglaterra, algo muito significativo tanto para o crescimento pessoal quanto o profissional”, complementa.

Os cursos de intercâmbio terão todas as despesas cobertas pela Experimento Intercâmbio, da CVC Corp.

Além disso, os participantes que se destacarem podem ganhar 15 bolsas universitárias no Centro Universitário FSA (Fundação Santo André), 21 Alexas, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada categoria.

A cerimônia de premiação do Desafio de Redação está prevista para novembro.

Em 17 anos de concurso, já foram captados mais de 1,570 milhão de textos.