Na chave de Bia Haddad, Rybakina desiste do US Open e chega ao 8º abandono clínico no ano

A temporada de Elena Rybakina continua ruim por causa dos excessos de problemas clínicos. Nesta quinta-feira, a tenista do Casaquistão nem entrou em quadra diante da francesa Jessika Ponchet, pela segunda rodada, por causa de mais uma lesão. Quarta cabeça de chave no US Open, ela poderia cruzar com a brasileira Bia Haddad nas oitavas de final do Grand Slam.

Ausente nos jogos Olímpicos de Paris-2024 por causa de uma bronquite - também a tirou de Toronto - ela chega à oitava desistência de um torneio no ano. Teve de abandonar, também, em Dubai, Indian Wells, Roma, Berlim e Eastbourne.

"Infelizmente, tive que desistir da partida de hoje devido às minhas lesões", disse Rybakina em comunicado. "Eu não queria terminar o último Grand Slam do ano desta forma, mas tenho de ouvir meu corpo, e espero poder fechar o resto do ano com força."

Caso Bia Haddad supere a russa Anna Kalinskaya no sábado, poderá ter, em tese, uma oponente menos complicada nas oitavas de final com a queda da cabeça de chave quatro. Para isso, a brasileira terá de manter o nível apresentado nesta quinta-feira.

FAVORITAS DÃO NOVO PASSO

Campeã em 2022, Iga Swiatek permanece firme em Nova York. E no modo arrasador que se tornou sua característica. A líder do ranking massacrou a japonesa Ena Shibahara em somente 65 minutos. A polonesa se garantiu na terceira rodada com 6/0 e 6/1.

A americana Jessica Pegula também somou um grande resultado. Cabeça de chave 6, a norte-americana passou pela compatriota Sofia Kenin com 7/6 (7/4) e 6/3. Quinta favorita, a italiana Jamine Paolini nem precisou cansar, já que a checa Karolina Pliskova abandonou por lesão antes de a partida começar.