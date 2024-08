Band está muito perto de deixar a Fórmula 1. Difícil apostar no futuro

Há fortes indícios de que a Fórmula 1 vai parar na Band no final deste ano e, embora não exista até aqui nenhum posicionamento oficial, em seus interiores, data hoje, não tem ninguém confirmando a temporada do ano que vem.

Nada a se estranhar. Já de algum tempo, em relação ao produto, percebe-se que todo o entusiasmo do começo foi aos poucos desaparecendo. O que a princípio foi visto como um empreendimento dos mais vantajosos e capaz de alavancar resultados bem interessantes, deu lugar à incerteza e até uma certa decepção.

Os fatores são os mesmos que levaram a Globo a abrir mão dos seus direitos.

O problema da Fórmula 1 é a falta de uma maior competitividade na pista. Duas ou três marcas estão, disparadamente, à frente das demais.

E, para nós, em especial, a falta de um brasileiro na pista também aparece como fator fundamental. É meio que tudo jogando contra.

Difícil arriscar qualquer palpite sobre o futuro da F1. Talvez, seguindo a tendência de tantos outros lugares, passe também por aqui a ser um produto dos mais viáveis para a TV paga. Aliás, nos tempos atuais, só na Austrália e Brasil é que as suas transmissões ainda seguem na TV aberta.

Consultada sobre toda essa questão da Fórmula 1, a Band ainda não tem uma posição oficial a respeito.

A informação é que até a próxima segunda-feira haverá uma decisão, se para ou continua.

A Globo confirmou ontem a transferência de Joana Thimoteo, alta executiva do esporte, para o Entretenimento.

Marcela Zaiden e Jorge Guilherme, neste primeiro momento, passam a desempenhar as funções dela.

O simples fato de Joana Thimoteo agora ocupar as funções que eram do Raoni Carneiro no Entretenimento também coloca ponto final nas especulações de possíveis mudanças na cúpula diretiva do Esporte.

Tudo seguirá como está, com Renato Ribeiro no comando de tudo.

A CNN Brasil divulgou nota, informando que a âncora Elisa Weeck não participará da cobertura ou noticiário que envolva seu namorado, Gabriel Galípolo, indicado para assumir a presidência do Banco Central.

Precisava? Por que a exposição? Era só deslocar para outra editoria e pronto.

A parceria Record-Seriella encerra na próxima semana as gravações de “Reis – A Emboscada”, 12ª temporada da série, protagonizada por Gabriel Vivan.

O lançamento na televisão aberta ainda não tem data definida.

Pela ordem, a 13ª temporada de “Reis”, A Destituição, deverá iniciar os seus trabalhos ainda este ano.

Quanto a todos os necessários detalhes, eles só serão definidos a partir de agora.

A Globo, incluindo sua Comunicação e diferentemente de outros casos, não deu uma linha em relação à saída de Carol Barcellos, após 20 anos de casa.

Já, os seus próprios [agora, ex] companheiros de emissora foram muito mais elegantes e contemplaram a jornalista com carinhosas mensagens de apoio.

Diferentemente do que passou a ser comentado nas últimas horas sobre Carol Barcellos, a única informação, pelo menos até aqui, é que ela deixou o esporte da TV Globo.

Não existe conversa e nem possibilidade próxima de um acerto com a Cazé TV.

A Record está adotando os mesmos critérios de anos anteriores para “A Fazenda”, assegurando que a revelação oficial dos participantes só se dará no próprio dia da estreia.

Continuam sendo muitas, no entanto, as especulações sobre nomes. Desta vez, 20 terão lugar assegurado, enquanto 8, escolhidos para o Paiol, disputarão as quatro vagas restantes.

Profissionais de produtoras independentes, roteiristas e até talentos, como atores, entre outros, que trabalham como pessoas jurídicas, têm reclamado que a Warner vem atrasando pagamentos.

Que a companhia, como justificativa, alega uma falha de sistema.

A Warner, a respeito desse assunto, enviou posicionamento à coluna:

"A Warner Bros. Discovery está atualizando sua plataforma de pagamentos. Durante essa fase de transição, alguns deles foram impactados. No entanto, a maior parte afetada já foi regularizada e a empresa trabalha intensamente para concluir os ajustes finais, garantindo que quaisquer inconvenientes sejam minimizados."

· Neste sábado, a partir das 20h, no Espaço Cultural Higino, em Teresópolis, Rio, acontece a cerimônia de premiação da 4ª Mostra Humberto Mauro de cinema.

· O clássico A Megera Domada, de William Shakespeare, serviu como inspiração para a novela “O Cravo e a Rosa”, da Globo...

· ... Que também ganha uma versão para o teatro, usando o título da Globo e com interpretações de Isabella Santoni e Dudu Azevedo...

· ... Estreia dia 6 no Teatro Prio, no Jockey Club da Gávea, Rio.

· Vem aí, por meio do YouTube, o “The Best Speaker Brasil”, o primeiro reality de palestras do país, com o objetivo de revelar novos valores...

· ... No time de jurados e mentores, o ator Nelson Freitas, o ex-nadador Gustavo Borges e o empresário Luiz Justo (CEO do Rock in Rio), entre outros...

· ... O programa promete oferecer ao vencedor mais de R$ 1 milhão em prêmios.

O “Altas Horas” deste sábado na Globo fará uma homenagem ao Pará.

Serginho Groisman irá receber talentos representantes da região, como são os casos de Pabllo Vittar, Gaby Amarantos, Zaynara, Manu Bahtidão e Liah Soares. Manu chegou ao Pará já adulta, mas mora em Belém há vários anos.

