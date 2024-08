Jota Quest lança segunda parte do álbum De Volta Ao Novo, que conta com novas colaborações e feats

Os fãs de Jota Quest podem comemorar! A banda volta à ativa com o lançamento da segunda parte do álbum De Volta Ao Novo nesta quinta-feira, dia 29. Em coletiva de imprensa com a presença de Rogério Flausino, Paulinho Fonseca e PJ, os artistas abriram o coração ao falarem sobre a presença nesse trabalho de faixas que falam sobre respeitar as diferenças e as formas de amor, algo já característico da banda:

- Acredito que Despertar tem uma letra importante e urgente. Ela leva um significado muito além de tudo. O refrão explica tudo: Despertar para o amor, refletir em cor, para pintar um mundo à prova de dor. Te Ver Superar também leva um grande significado, tanto que já escutei em diversos momentos durante a Olimpíada de Paris, diz o vocalista da banda.

Marcados por um estilo mais sóbrio, que prioriza o som de qualidade, Paulinho falou um pouco sobre a mudança de estética do grupo e como eles foram se adaptando aos diversos momentos já vividos por eles:

- Os nossos clipes mudaram muito. As roupas, a imagem de cada vídeo? Mas a gente não mexe muito nisso. Nós buscamos profissionais certos para cuidarem do nosso visual, mas no final a gente sempre aparece com o pretinho básico.

Um dos pontos altos do novo projeto é a faixa Valer O Dia, sobre a qual eles também comentaram, empolgados, uma vez que a música resgata clássicos da história de Jota Quest:

- A gente pensou em uma baladinha, que é basicamente uma música lenta. Essa canção é no estilo clássico da banda, bem como Amor Maior e Só Hoje. Essa música fala de amor, mas também de um casal que está batalhando para um futuro melhor para ambos. O clipe também ficou muito legal, gravado no Brooklyn, em Nova York, que ficou demais.

Na estrada há 25 anos, PJ refletiu sobre como foi lançar um álbum nesse momento da carreira:

- O Jota Quest é uma banda clássica como Red Hot Chili Peppers, U2, Coldplay, até mesmo os artistas solos, como Taylor Swift. Nós temos uma história para contar, não só um single. Nos últimos dois anos, fazia sentido pensarmos se valeria a pena lançarmos um disco completo. Mas todos os grandes artistas têm seus álbuns para tocar, têm seus momentos para contar. Eu acho muito chato só escutar single, para mim é até preguiçoso.

Volume 2 (Deluxe) traz nove faixas inéditas, incluindo participação do rapper mineiro FBC e composições em parceria com Sérgio Britto, do Titãs, Lucas Silveira, do Fresno, Podé Nastácia e Wilson Sideral. E aí, você ficou ansioso para escutar esse novo trabalho?