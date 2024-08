Day Mesquita revela como foi retornar à Globo após quase dez anos: Maravilhoso

Para entrar no clima da reta final da reprise de Cheias de Charme, Day Mesquita, que interpretou Stela na novela, abriu o jogo sobre sua carreira e também deu detalhes de como foi se ver nas telinhas em um papel de quase dez anos atrás.

Quando questionada sobre a sensação de revisitar uma personagem antiga e que marcou sua trajetória na televisão, Day não poupou palavras para admitir que fica um pouco nostálgica:

Eu gosto de rever trabalhos antigos. Tem muitas cenas das quais me lembro bem, e outras que acabam sendo uma surpresa ao assistir, me fazendo pensar: Caramba! Tinha essa cena!. Isso me faz relembrar aquele momento da gravação, um momento de vida. Dá uma nostalgiazinha boa.

Cheias de Charme foi a primeira vez de Mesquita na Globo, mas não a única! A atriz retornou à emissora na novela Família É Tudo e compartilhou que foi ótimo reencontrar os velhos amigos:

Assim que me mudei para o Rio, meu primeiro trabalho logo após essa mudança foi na Globo, em Cheias de Charme. A Stela chegou por volta do capítulo 100 para movimentar o triângulo entre Cida (Isabelle Drummond) e Elano (Humberto Carrão). Logo depois, veio a Fernanda na novela Além do Horizonte. Agora, mais ou menos 10 anos depois dessas novelas, chega a Marta em Família é Tudo, próximo ao capítulo 100 também, em uma situação parecida com a da Stela, mas com uma personalidade completamente diferente dela. Fui muito bem recebida, como da primeira vez, e foi muito bom reencontrar colegas de elenco e equipe, muitos dos quais não via desde aquele período. Foi maravilhoso! Além do fato de ser também minha volta às novelas após a maternidade, o que tornou tudo ainda mais especial.

A atriz também participou do projeto Tudo de Bom, ambientado nos anos 1980 e contou que se divertiu bastante ao interpretar uma personagem de outra época:

Tudo de Bom se passa na década de 1980 e, embora muita coisa tenha mudado, há muitas semelhanças com o que vivemos hoje também. Fazer um trabalho ambientado em outra época me coloca em um clima, um tempo, uma atmosfera diferente. E esse trabalho, para mim, foi bem divertido também, pois nasci nessa época. Então, gravar essa série com os figurinos e adereços desse período me fez lembrar bastante da minha infância. Quando é um trabalho ambientado em uma época mais distante, como foi em Jesus, por exemplo, o desafio é maior, pois é necessário trazer um tempo mais esgarçado, completamente diferente do que vivemos hoje.

Falando em trabalhos de outra geração, Day já foi Maria Madalena em Jesus, da Record, e confessou que foi um momento desafiador em sua carreira:

A Maria Madalena, de Jesus, foi um dos maiores desafios da minha carreira, pois era uma personagem icônica, conhecida por todos, que tinha uma trama maravilhosa e que me permitiu gravar cenas complexas e intensas, muitas delas bem diferentes de tudo o que eu tinha feito até então. Foi um grande mergulho nesse universo para viver essa personagem que eu amei fazer!