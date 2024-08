Kayky Brito abre o coração e reflete momento: - Estou feliz com a vida

Kayky Brito passou por um período difícil após sofrer um grave acidente de carro, no qual foi atropelado e precisou passar por um longo e complicado processo de recuperação. O ator também sofreu por conta do agora antigo melhor amigo, Bruno de Luca, que não prestou socorro no momento do acidente. Além disso, o artista estaria passando por uma crise em seu casamento com Tamara Dalcanale.

No entanto, Kayky não deixou os acontecimentos o abalarem e vêm postando vídeos no Instagram refletindo sobre a vida e agradecendo:

- Como é bom contemplar a vida! Estou feliz com a vida. Reparando as coisas nos mínimos detalhes, o helicóptero passando, sentindo o vento, olhando para as pessoas, isso faz diferença. Gravo esses vídeos constantemente para agradecer, não me vitimizar ou reclamar. É o que é na vida.

Ele finalizou contando que sempre divide os momentos com os fãs, sejam bons ou ruins, e agradece o apoio dos seguidores:

-Compartilho com vocês os momentos de dúvidas, os felizes, e cá estou eu, em um momento maravilhoso (?) Obrigada por tudo, por sempre estarem comigo, de coração.

Na legenda do vídeo, Brito escreveu:

Está contemplando a vida e seus detalhes?