BNDES assina contrato com organizações negras para financiar 'Pequena África', no Rio

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou na quarta-feira, 28, um contrato com um consórcio de organizações negras para financiar de forma não reembolsável e capitalizar projetos de valorização da região conhecida como "Pequena África", na região central do Rio de Janeiro. Serão R$ 10 milhões aportados pelo BNDES e advindos do seu Fundo Cultural, e outros R$ 10 milhões captados com instituições privadas.

O consórcio em questão é formado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), pela PretaHub e pela Diaspora.Black. Participaram do evento, na sede do BNDES no Rio, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a diretora Socioambiental do Banco, Tereza Campello, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além do Conselheiro Estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap), Ivanir dos Santos e representantes das referidas organizações.

A iniciativa está inserida em um plano de ação proposto pelo BNDES no Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pelos ministérios da Cultura e da Igualdade Racial, e motivado pelo reconhecimento do sítio arqueológico Cais do Valongo como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 2017. O Brasil recebeu cerca de quatro milhões de africanos escravizados, durante os mais de três séculos de escravização de pessoas negras.

Além da proposta de ações de fortalecimento da memória africana na região, o projeto vencedor do edital irá articular uma rede de instituições do território e mapear outros territórios representantes da memória e herança africanas no Brasil para futuras ações. A ideia, segundo Campello, é fortalecer a memória viva. Mas há, também, a intenção de se construir um museu.

A promessa de um museu sobre a herança africana e cultura afro-brasileira foi feita pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em sua posse no cargo ainda em fevereiro de 2023. Pouco mais de dois meses depois, em maio daquele ano, a instituição anunciou que a inauguração do centro cultural está prevista para 2026.

"As pessoas nos perguntam muito sobre o museu. Vamos fazer toda uma discussão sobre o museu vivo e reforma arquitetônica. A gente acaba ficando congelado na discussão estrutural, que tem que ser feita e está em processo de construção. Mas queria lembrar que começamos algo muito inovador, que vai mudar totalmente o resultado final, que é escutar a região. Estamos entregando hoje, ao assinar o contrato, o que a gente chama de primeira fase", disse Tereza Campello.