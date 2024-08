Felipe Anderson cobra foco do Palmeiras no Brasileirão: 'É difícil e não podemos distrair'

Grande força do País, o Palmeiras viu seu favoritismo na Libertadores e Copa do Brasil cair logo nas oitavas de final. Restou o Brasileirão, no qual busca o tricampeonato, e a ordem é concentração total na busca pela taça. Cada vez mais ambientado ao novo grupo, o meia Felipe Anderson alerta a equipe sobre os perigos da competição de pontos corridos e cobra atenção.

Vindo de goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá no Brinco de Outro, em Campinas, pelo Brasileirão, que serviu para sanar a ferida da queda diante do Botafogo, na Libertadores, o Palmeiras trabalha forte para fazer um grande jogo na visita ao Athletico-PR, domingo, às 18h30, na Ligga Arena.

"Desde que eu cheguei, me destacaram muito isso, tentaram me explicar o ambiente e uma das coisas foi isso, de não desistir independentemente do resultado e das situações de campeonatos ou de jogos, que tínhamos de lutar até o final. Foi o que vi", afirmou Felipe Anderson, cada vez mais adaptado ao estilo e filosofia de Abel Ferreira e pronto para volta por cima rápida na temporada.

"Com certeza fica um gosto amargo nessas competições que passaram porque o Palmeiras quer brigar por tudo, mas nós temos aprendido a lidar com isso, temos que seguir em frente e provamos isso no último jogo", alertou. "Vai nos ajudar para o futuro. Agora temos 14 jogos decisivos, 14 jogos que nós queremos vencer o máximo possível para lutar pelo título, que é um objetivo dentro do clube", frisou, com um pedido.

"Não adianta a gente pensar no último jogo, temos de pensar no próximo. É jogar jogo a jogo para não nos distrairmos, porque sabemos a dificuldade do campeonato, sabemos a dificuldade dos adversários, então temos que entrar como se fosse uma final realmente."

Será a 12ª partida com a camisa do Palmeiras e Felipe Anderson espera brilhar como diante do Cuiabá.no qual fez seu primeiro gol. "Eu, particularmente, fiquei muito feliz pela vitória. O time vinha de alguns resultados negativos e foi bom para o clube e para todos nós, que estamos trabalhando muito forte para que isso aconteça", disse. "Primeiramente, fiquei muito feliz pelo jogo e pelo resultado positivo e mais feliz ainda pelo primeiro gol com a camisa do Verdão, algo que eu estava querendo muito, trabalhando muito e mostra que estamos no caminho certo."

Nada, contudo, de menosprezar o adversário, de quem não perde em Curitiba pelo Brasileirão faz seis jogos, com três vitórias e três empates. "Sabemos que o Athletico há anos é um time muito competitivo, que chega em várias competições. Então, temos de ir com foco, com humildade, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil e nós temos que tentar nos impor lá, impor nosso jogo, nosso estilo, mas sabendo que vai ser um jogo muito difícil."