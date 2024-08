Data de nascimento do filho de Justin Bieber e Hailey é acidentalmente revelada

Eita! Uma amiga próxima do casal Bieber acabou acidentalmente revelando a data de nascimento de Jack Blues Bieber, primeiro filho de Justin e Hailey. O cantor, vale pontuar, anunciou a chegada do bebê na última sexta-feira, dia 23, por meio de um post no Instagram.

A confusão da revelação da data começou após Adwoa Aboah, modelo, atriz e amiga íntima do casal, falar sobre a chegada de seu bebê poucos dias após a notícia do nascimento de Jack. Na postagem ela revelou que os dois recém-nascidos tem poucos dias de diferença.

Nossa linda filha nasceu às 23h22 do dia 23 de agosto por cesárea de emergência. Nossos corações literalmente explodiram em um milhão de pedaços. A Shy Trinity Afua Wheatley!

A também nova mamãe, Hailey, fez questão de deixar seu comentário na publicação com emoji de coração.

Bebê Shy!

Adwoa respondeu a mensagem dando a entender que os dois bebês tinham apenas um dia de diferença.

@haileybieber um dia de diferença, indicando que Jack teria nascido dia 22 de agosto.

Ao contrário de algumas celebridades, Justin e Hailey optaram por um nome discreto, mas com muito significado. Jack é o nome do meio do pai do cantor. Além disso, as iniciais do bebê JB, seguem uma tradição familiar que Justin e seus irmãos também possuem.