Filho de Deolane Bezerra faz tatuagem para homenagear a mãe

A influencer Deolane Bezerra ganhou uma homenagem e tanto do filho Kayky Bezerra. Aos 17 anos, o jovem tatuou o rosto da mãe no braço e compartilhou o resultado nas redes sociais na terça-feira, 27. "Não teria como deixar de marcar na minha pele a mulher guerreira, cheia de vida e de quem admiro tanto. Obrigado, mãe, por todo o apoio, força e incentivo que sempre me deu. Essa tatuagem é só um pouco do que sinto pela senhora, que agora estará sempre comigo. Te amo", escreveu Kayky na postagem.

Nos comentários advogada respondeu: "Eu te amo tanto, meu filho".