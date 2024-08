Luciana Gimenez revela ter sido vítima de golpe de estelionato: Essas pessoas são criminosas

O nome de Luciana Gimenez foi envolvido em golpes de estelionato no mês de agosto. Golpistas estão utilizando a identidade, alguns vídeos e até a voz da apresentadora para divulgar descontos de uma marca de luxo. A informação foi revelada em nota enviada pela assessoria de imprensa da artista. O comunicado oficial explica o ocorrido.

A apresentadora Luciana Gimenez está sendo vítima de um crime virtual e registrou um boletim de ocorrência para resolver a situação. Uma conta no Instagram está utilizando a imagem e a voz da apresentadora, em vídeo feito através de inteligência artificial, para divulgar descontos de roupas, acessórios e calçados da marca de luxo Prada.

Em seguida, o texto afirma que ela não está ligada ao crime e reforça que isso é apenas um golpe:

No entanto, a artista não tem qualquer vínculo com o perfil e nunca gravou tais conteúdos. Tudo não passa de um grande golpe.

A assessoria também informa que Luciana está tomando as medidas cabíveis para parar com o crime:

No último dia 25 de agosto, a apresentadora da RedeTV! fez um boletim de ocorrência onde foi informada a prática do crime de estelionato. Luciana Gimenez já acionou seu corpo jurídico que vem tomando todas as medidas cabíveis em relação a situação. Além disso, os advogados têm tentando contato com o Meta, empresa responsável pelo Instagram, para que eles tomem uma atitude, já que, além dela, pessoas também estão sendo prejudicadas por acreditarem em um conteúdo que se trata de um golpe.

Por fim, eles divulgam uma fala da apresentadora, na qual ela alerta os fãs para não acreditarem nos golpistas e ficarem em alerta nas redes sociais:

A tecnologia, quando bem usada, pode levar a humanidade a evolução, mas pessoas de mal caráter tem usado a inteligência artificial para praticar crimes. Estou sendo vítima de um crime, onde minha imagem e voz, com áudio criado por IA, falam de promoções e bazar, de uma marca de luxo, que não estão acontecendo. Não acreditem, é um golpe! Essas pessoas são criminosas e eu, junto ao meu corpo jurídico, estamos tomando as medidas legais. Conto com a ajuda do Meta para tirar essas publicações do ar.