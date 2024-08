Charge - 29 de agosto de 2024

O procurador Steven Shuni- ti Zwicker, do Ministério Público Federal, solicitou nesta quarta-feira, durante sessão da Câmara de São Bernardo, a suspensão da votação de revisão do Plano Diretor, a qual permitiria a ocupação urbana de área florestal no bairro do Tatetos, no pós-Balsa.

O local é ocupado por ao menos três comunidades indígenas do povo Guarani M’bya: Kuaray Rexakã, Guyrapaju e Nhamandu Mirim.