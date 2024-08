Campos Neto participará de reuniões do BIS em Basileia de 5 a 10 de setembro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participará das reuniões promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) em Basileia, Suíça, entre os dias 5 e 10 de setembro. A autorização de afastamento do País foi publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na edição desta quinta-feira, 29, do Diário Oficial da União (DOU). Além das reuniões bimestrais do BIS, o despacho cita a reunião anual sobre estabilidade financeira e um encontro de alto nível sobre inteligência artificial - todas promovidas pelo organismo internacional.