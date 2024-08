Gilvan aposta em conversa com eleitor para apresentar propostas

Gilvan Junior, candidato do PSDB à Prefeitura de Santo André, manteve nesta quarta-feira a agenda na rua e o corpo a corpo com eleitores. Pela manhã, ao lado do candidato a vereador Diego Cabral (MDB), visitou a empresa Smart, que administra cerca de 140 condomínios da região. Depois, na hora do almoço, ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), andou de caminhão por bairros como Jardim Santo Antônio, Jaçatuba e Capuava. À tarde caminhou por corredores comerciais na Cidade São Jorge e voltou a subir no caminhão em trajeto por Centreville, Marajoara, Cidade São Jorge, Humaitá e Homero Thon.

Por todas as regiões por onde passou, Gilvan foi muito bem recebido pelos andreenses, conversou com moradores e comerciantes, e mostrou sua proposta de continuidade do governo do prefeito Paulo Serra, além de posar para dezenas de fotos.

“Nossa campanha vai seguir assim, falando e ouvindo as pessoas. Temos uma grande vantagem que é não precisar inventar nada, apenas mostrar os avanços que tivemos nos últimos sete anos e meio. Minha candidatura representa a continuidade do trabalho realizado pelo prefeito Paulo Serra e cada vez mais pessoas entendem isso”, comentou Gilvan.

O prefeito ressaltou a energia que sente nas ruas. “É muita vibração positiva que estamos recebendo. Muito bom poder olhar na cara do eleitor e ouvir que a vida da população melhorou nos últimos anos.”