Médico alerta para as complicações das doenças vasculares silenciosas

A tromboflebite ou trombose venosa superficial, doença lembrada neste dia 30, afeta especialmente mulheres e consiste em uma inflamação no interior das veias superficiais - as que ficam próximas da pele, com a formação de coágulos que prejudicam a circulação sanguínea.

Além desta, há também a trombose venosa profunda que é mais grave, afeta as veias mais profundas, localizadas nos músculos, próximas aos ossos e que podem acompanhar as artérias.

Segundo o clínico geral Valdir Russo, do Hospital Santa Casa de Mauá, quando o assunto são as doenças vasculares silenciosas, é preciso alertar sobre a flebite, que ocorre na parte interna da parede dos vasos sanguíneos superficiais. “Essas patologias são silenciosas e muitas vezes os sintomas só aparecem quando o quadro se agrava. Podem acometer os membros inferiores e superiores, além das veias do cérebro. É importante alertar que a tromboflebite pode virar uma trombose profunda e, por isso, é preciso tratá-las rapidamente”, explica o especialista.

DIAGNÓSTICO

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), anualmente, cerca de 180 mil brasileiros são diagnosticados com trombose.

A causa da tromboflebite superficial e da flebite está ligada à imobilidade, como nas viagens, durante o cotidiano, após as cirurgias ou longos períodos de internação, tabaco, obesidade e sobrepeso, hereditariedade, sedentarismo, uso de anticoncepcionais orais, gravidez, infecções generalizadas, traumatismos e varizes. Entre os sintomas, além da formação do trombo estão a febre, o inchaço, a vermelhidão e a dormência local.

“Embora seja mais comum nas mulheres, qualquer pessoa pode desenvolver a flebite ou tromboflebite. Por essa razão, diante de qualquer um dos sintomas é importante procurar um médico. O diagnóstico, geralmente, é clínico, complementado com histórico familiar e exames, os quais ajudam a diferenciar uma tromboflebite da trombose venosa profunda”, explica o médico Valdir Russo.

O tratamento dependerá da patologia e da sua gravidade. A maioria dos casos já apresenta melhoras com repouso e com a elevação dos membros afetados, aplicação de compressas mornas e o uso de meias elásticas de compressão. Mas, o médico também poderá prescrever anti-inflamatórios e anticoagulantes.

Se tratadas adequadamente, a tromboflebite superficial não oferece complicações, ao contrário de quando a condição afeta as veias profundas dos membros inferiores, que pode ser um fator de risco para a embolia pulmonar.