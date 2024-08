Shopping Praça da Moça recebe show cover do Bon Jovi nesta quinta

O Shopping Praça da Moça, no Centro de Diadema, apresenta na próxima quinta-feira (29), a partir das 19h30, um show especial da banda “Living In Sin”. O grupo, que é especialista no grande artista da cena do rock internacional, Jon Bon Jovi, foi o eleito para agitar o happy hour que acontece gratuitamente na praça de alimentação do estabelecimento.

“O Show no Praça é uma atividade de lazer que agrada nossos clientes. Há pessoas que costumam se programar para vir em todas as edições do evento”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do centro comercial.