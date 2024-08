Cruzeiro domina, perde pênalti e empata com o Internacional em jogo atrasado do Brasileiro

O Cruzeiro teve uma grande chance de se reabilitar e voltar ao G-6 do Campeonato Brasileiro. Com um a mais boa parte da partida - Rogel foi expulso aos 31 minutos do primeiro tempo - o time mineiro dominou o Internacional no Mineirão, mas acabou ficando no empate sem gols nesta quarta-feira, em jogo atrasado ainda da quinta rodada. Kaio Jorge ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendido por Anthoni.

Quite com a tabela, o Cruzeiro chegou a 38 pontos e se manteve em sétimo lugar, um ponto a menos que o Bahia, que fecha o grupo da pré-Libertadores. Já o Internacional ainda tem três jogos atrasados e com o empate, subiu para o 11º lugar, com 29 pontos. A partida foi adiada devido à tragédia das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre.

Em casa, o Cruzeiro começou melhor a partida, com mais trocas de passes e transições rápidas. Sabendo se desvencilhar da defesa do Internacional, o time pecava nas conclusões. Walace, Marlon e Kaio Jorge mandaram para fora. Quando foi ao gol, Matheus Pereira parou no goleiro Anthoni.

O time gaúcho estava desorganizado, sem conseguir trabalhar ofensivamente, apostando muito nos lançamentos longos e bola na área, todas sem sucesso. A situação ficou mais complicada aos 31 minutos, quando Rogel foi expulso direto, após acertar o cotovelo no rosto de Kaio Jorge.

A volta do intervalo o panorama se manteve. O Cruzeiro seguiu dono da partida e quase abriu o marcador em cobrança de falta de Matheus Pereira, que beliscou a trave. Sabendo catimbar com um a menos, o time gaúcho pouco foi ao ataque e parava jogo com faltas, deixando os donos da casa nervosos.

O time mineiro teve a grande chance de marcar quando a bola bateu no braço de Enner e o juiz marcou pênalti. Kaio Jorge cobrou e Anthoni defendeu. O goleiro ainda voou para pegar o rebote de Matheus Pereira, fazendo outra grande defesa. Na reta final, o Cruzeiro fez uma blitz. A bola se ofereceu para Vitinho, que sem goleiro mandou por cima do gol.

A dupla volta a campo no domingo, pela 25ª rodada. Às 11 horas, o Cruzeiro recebe o Atlético-GO, no Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto o Internacional reencontra o Juventude, às 18h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 INTERNACIONAL

CRUZEIRO - Cássio; Zé Ivaldo, João Marcelo, Villalba (Kaiki Bruno) e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Japa (Vitinho) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Mateus Vital) e Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Rogel e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia (Rômulo), Gabriel Carvalho (Vitão), Wesley (Enner Valencia) e Bruno Tabata (Bruno Henrique); Borré (Renê). Técnico: Roger Machado.

CARTÕES AMARELOS - Japa e João Marcelo (Cruzeiro); Gabriel Carvalho, Fernando, Enner Valencia, Bruno Tabata, Borré e Gabriel Mercado (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Rogel (Internacional).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 1.000.875,00.

PÚBLICO - 35.238 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).