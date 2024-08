Flirp recebe mesas literárias com objetivo de democratizar literatura

Com intenção de democratizar a literatura e aprofundar ainda mais as experiências envolvendo o grande homenageado da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), Ariano Suassuna, os visitantes poderão participar de mesas literárias que vão debater obras relacionadas ao escritor paraibano, além de outros assuntos envolvendo a arte da escrita. O evento acontece neste fim de semana, dias 31 de agosto e 1º de setembro, a partir das 10h, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro).

Ao todo, sete mesas de debate acontecerão durante os dois dias de evento e deverão tratar assuntos diversos, que abordam a vida e obra de Ariano Suassuna, assim como a importância da literatura brasileira para a Cultura do País.

No sábado, às 13h, Marcelino Freire vai realizar a mesa inaugural da Flirp, com o assunto “Vida e Obra de Ariano Suassuna”. O debate deve seguir pelo conteúdo escrito por Suassuna e também desvendar um pouco mais da vida do paraibano, que foi grande defensor de uma cultura verdadeiramente popular e brasileira.

Às 15h, no mesmo sábado, Stella Maris Rezende e Beatriz Santana, abrem mesa para falar do “Universo Feminino de Ariano Suassuna”. Obra do escritor é conhecida por trazer personagens femininas importantes, com olha único sobre a vida.

A última mesa do sábado está reservado ao mestre Valdeck de Garanhuns, conhecido por elaborar teatro de bonecos mamulengos. Valdeck vai discorrer sobre as obras de Ariano Suassuna e sua ligação, quase umbilical, com o teatro. Sua principal obra, Auto da Compadecida, por exemplo foi pensada como peça de teatro. É por esse mundo que o mestre Valdeck deverá seguir em sua mesa literária.

Já no domingo, com início às 11h, a primeira mesa literária vai debater “A Importância das Bibliotecas para a Comunidade”, com Pierre Ruprecht e Valéria Valls. Tema importante e que vai de encontro com um dos objetivos da Flirp, que é a democratização da literatura, o tema traz para o debate a importância do acesso a livros, à escrita e à leitura.

Já às 13h, cacica Jaqueline Haywã e Trudruá Dorrico falarão sobre “A questão indígena na literatura brasileira”. Tema importante e que aponta a preocupação da Feira Literária de Ribeirão Pires em tratar de assuntos relevantes que envolvem a literatura do País. A mesa literária terá mediação da coordenadora pedagógica da rede municipal de Educação, Tatiane Ribeiro.

Às 15h. o musicista e pesquisador das manifestações culturais populares do Brasil, Antônio Nóbrega, comandará mesa sobre a Música Armorial, estilo que nasceu do Movimento Armorial, iniciativa artística idealizada por Suassuna e que buscava criação de manifestação cultural verdadeiramente popular. Nóbrega chegou a integrar o grupo Quinteto Armorial, quando o próprio escritor buscava um violinista para se juntar ao conjunto. A mediação da mesa é do curador da Flirp, Ricardo Ramos Filho.

A última mesa que fecha os debates da feira literária, às 17h, é “O humor de Ariano Suassuna como expressão de inteligência”, que terá como debatedores José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta.