João Tomás do Amaral. O novo presidente do IHGSP. Doutor em Educação. Autor do Manual Compacto de Matemática. Um amigo da música.

LEITOR ILUSTRE

Em 29 deste mês faço 80 anos. Espero chegar aos 100 para continuar a ler a coluna Memória.

Cláudio Feldman - Santo André

João Tomás do Amaral assumiu a presidência do Instituto Histórico e Geográfico em 25 de janeiro último, por ocasião de mais um aniversário de São Paulo.

Da diretoria empossada faz parte uma estudiosa do Grande ABC, a artista plástica Cristiane Carbone, de Mauá. Entre os diretores, mais um amigo da Memória do Grande ABC, professor Aristides Almeida Rocha, historiador do futebol e membro do Memofut.

O instituto foi criado em 1º de novembro de 1894 com objetivo de promover a pesquisa, o estudo e a divulgação da história, geografia e ciência ou artes, especialmente no que se relaciona com a capital paulista, abrangendo também o Estado de São Paulo e o país.

JOÃO AMARAL

O novo presidente do IHGSP tem um currículo exemplar. João Tomás do Amaral é doutor em Educação na linha de pesquisa do ensino de matemática e ciências pela Universidade de São Paulo.

Mestre em matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialização em matemática pela UMC/CAPES, possui graduação em matemática, engenharia civil e pedagogia.

O professor lecionou, chefiou e coordenou departamentos, áreas e cursos em nível de graduação e pós-graduação em várias instituições, inclusive na Universidade do ABC.

Fundador e sócio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Coordenador de vários congressos na área, no Brasil e no exterior. Autor de inúmeras obras, entre as quais o Manual Compacto de Matemática.

Amante e estudioso da música, apresenta pela Rede Boa Nova de Rádio o programa “Chorinho Brasil”.

PRÉDIO REDONDO

Professor João Amaral abrirá o III Encontro dos Memorialistas do Grande ABC, que tem se reunido para estudar em conjunto a formação das sete cidades do Grande ABC.

O III encontro será nesta sexta-feira, dia 30, a partir das 14h, no Centro de Formação de Professores Miguel Arraes. Endereço: Rua Rio Branco, 183, Centro de Mauá, décimo andar, conhecido como “prédio redondo”.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Álbum pessoal

PROFESSOR AMARAL. O novo presidente do IHGSP: doutor em matemática e divulgador pelo rádio de um ritmo bem brasileiro, o chorinho

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 28 de agosto de 1994 – Edição 8791

LITERATURA – Poesia nasce no carrinho de cachorro-quente.

Apoiada por uma professora de Letras, a ambulante Sueli Soares colecionava poemas e crônicas que fazia em seu ponto, na Rua Américo Brasiliense, em São Bernardo.

A professora Judith Vilas Boas Ribeiro a descobrira. E Sueli classificou-se em quinto lugar num concurso literária em São Caetano, concorrendo com 380 trabalhos.

Sueli escrevera: “João descalço, sem sonhos nem pesadelos, sem lembranças, sem memória. Analfabeto de pai e mãe. João ninguém, ninguém igual a João. Não pensa, nem quebra a cabeça. Às vezes matuta, esquenta os miolos e vai voar”.

EM 29 DE AGOSTO DE...

1944 - Cláudio Feldman nasce em Bauru. Escritor radicado em Santo André desde 1959, com quase 60 livros publicados, e filho do cineasta Aron Feldman.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Leme (1895) e Mineiros do Tietê (1898).

Pelo Brasil, aniversariam: Jaguaretama (CE) e Teixeira (PB).

HOJE

Dia Nacional de Combate ao Fumo

Dia Internacional do Gamer

Dia Internacional Contra Testes Nucleares.

Martírio de São João Batista

29 de agosto

A Igreja lembra a morte do precursor de Jesus Cristo. João Batista foi degolado.

Divulgação: Igreja dos Capuchinhos