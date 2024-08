Obituário - 29 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Shizuka Kakimori, 97. Natural do Japão. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ercy Won Anckren dos Santos, 90. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Rosa Conti, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Jesus Lopes de Sousa, 79. Natural de São Luís (Maranhão). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alenilton Costa, 64. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Carpinteiro. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deise Aparecida Ventura Campos Fernandes, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Cozinheira. Dia 24. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

José Vito de Sousa, 96. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Metalúrgico aposentado. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Elza Vieira Cezimbra, 88. Natural de Virgínia (MG). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Lucilaine Pereira Lourenço, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudio José Pacheco, 53. Natural de Diadema. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Helena Barbosa da Silva, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Augusta da Conceição Maciel, 72. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdevina da Silva, 64. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Sindaura da Silva Stofel, 60. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Castorino Caires, 83. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Metalúrgico aposentado. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Iraci Francisca da Silva, 74. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.