Hemocentro da Colsan de S. Bernardo recebe certificação por organização

Os hemocentros da Colsan em São Bernardo, Jundiaí, Sorocaba e São Paulo acabam de ser reconhecidos com a Certificação de Excelência da ONA (Organização Nacional de Acreditação). A conquista ocorre em um momento significativo, quando a instituição que abastece os estoques de sangue pelas cidades do Grande ABC comemora seu 65º aniversário.

Para o Dr. Afonso José Pereira Cortez, diretor geral Técnico da Colsan, a busca constante é uma marca do banco de sangue. "A implementação do sistema de gestão da qualidade há 20 anos foi um marco em nossa trajetória. A ONA é mais do que um selo, é uma parceira nessa jornada de evolução constante, e o apoio da Fundação Vanzolini foi crucial nesse processo", afirma.

Além das unidades de São Bernardo, Santo André, São Caetano e Mauá, a Colsan mantém mais seis postos de coleta e gerencia diretamente 56 agências transfusionais. A instituição estima o fornecimento de aproximadamente 21.500 hemocomponentes por mês para cerca de 100 hospitais clientes e realiza a coleta mensal de cerca de 13.500 bolsas de sangue.