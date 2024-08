Bruna Biancardi fala sobre relação com Neymar Jr. na Arábia Saudita: - Andamos no máximo de mãos dadas

Abriu o jogo! Bruna Biancardi está na Arábia Saudita acompanhando o namorado e pai de sua filha, o craque Neymar Jr., que joga no Al-Hilal. Sempre ativa em suas redes sociais, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas perguntas sobre os costumes do país.

Em uma das perguntas, Bruna foi questionada sobre as demonstrações de afeto em público.

- Pelo que sabemos, as pessoas andam de mãos dadas, alguns não... acredito que possa. Ficamos meio perdidos aqui, se damos as mãos ou não. Depende do lugar onde estamos. Não pode demonstração de carinho e afeto. Evitamos, a gente não se beija em público. Andamos no máximo de mãos dadas.

As internautas também perguntaram sobre o preconceito com a mulher estrangeira.

- Zero, pelo menos comigo e com as pessoas que estão comigo. Nunca sentimos nenhum tipo de preconceito e nem em relação as roupas. Lógico, a gente respeitar a cultura deles. Não mostrar o colo, os ombros... Nunca percebi olhares estranhos, as pessoas são muito respeitosas, queridas, na delas.

E não parou por aí! Bruna ainda falou sobre as mulheres no país. Segundo a influenciadora, ela achou que seria bem diferente e acabou surpresa com o que viu:

- Antes de vir eu imaginava outro cenário. Achei que ia ser desconfortável sair aqui sozinha, achei que as mulheres fossem oprimidas e de jeito nenhum. Elas saem juntas pra jantar, tomar café da tarde... Elas trabalham, elas dirigem.. ficamos com essa imagem por não conhecer. As mulheres aqui têm vida normal. Depende da tradição do marido, da família delas, algumas mostram o rosto, outras não... Algumas mostram cabelo, outras não. Ela têm uma vida normal.