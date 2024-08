Rafael Cardoso publica foto da filha caçula no hospital e tranquiliza: Já já está saindo

Rafael Cardoso postou uma fotinho da Helena, sua filha de nove meses de vida com a psicóloga Carol Ferraz, internada em um hospital, no Rio de Janeiro. A pequena aparece com um cano respiratório e o ator está segurando uma luva médica inflada, como se fosse um balão, para entreter a pequena!

No clique publicado nos Stories do Instagram ele não deu detalhes do ocorrido, mas escreveu:

Até assim ela é linda! Já já está saindo [do hospital].

Vale lembrar que além de Helena, Rafael é pai de Aurora e Valentim, fruto do seu antigo casamento com Mariana Bridi, de quem se divorciou em 2022.