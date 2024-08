Internautas se divertem com crise de riso de Tati Machado no Mais Você: Modo quinta série

Deu o que falar e divertiu os internautas! Tati Machado viu o seu nome ser um dos assuntos mais comentados no X - antigo Twitter - após uma situação engraçada que aconteceu no Mais Você. A jornalista está apresentando a atração matinal ao lado de Fabricio Battaglini após Ana Maria Braga testar positivo para Covid-19.

Tudo começou após Tati fala sobre o festival Rio Gastronomia e os pratos que o público encontraria no evento. Durante a reportagem, ela acabou caindo na risada após falar o nome de um prato: pau carnudo.

- Mas nosso destaque, claro, vai para as delícias! Esse passeio gastronômico traz cerca de 200 opções de bolinhos, petiscos, pratos e doces preparados por 80 chefs premiados. Por exemplo: tem o pau carnudo, sério!, disse, caindo aos risos logo em seguida.

Percebendo a situação, Fabricio então falou que ia continuar com a reportagem:

- Esse vai ser o último final de semana do evento. Além de comida boa, o festival tem atrações como palestras, aulas rápidas com chefs de cozinha renomados, pratos típicos de várias regiões do Brasil, shows com diversos artistas --é um verdadeiro parque de diversões gastronômico, acrescentou.

Após a crise de riso, Tati tentou se explicar e garantiu que o nome da comida estava do jeito que ela falou no teleprompter.

- Tá escrito pau carnudo, vou defender minha amiga, falou Juliane Massaoka.

É claro que o momento rendeu diversos comentários dos internautas, que não deixaram passar em branco.