Íris Abravanel vai se mudar da mansão em que vivia com Silvio Santos

Íris Abravanel resolveu sair da mansão onde morava com Silvio Santos para morar mais próximo das filhas. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a autora de novelas não vê motivos para continuar sozinha na casa e longe das herdeiras após a morte do marido.

A viúva deve se mudar em breve para o condomínio Tamboré em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Essa mudança já estava prevista por Silvio que sempre dizia que não fazia sentido Íris morar sem ele na mansão e, pensando na idade avançada ele comprou outro imóvel, segundo Fábia.

A mansão da família é avaliada em cerca de 15 milhões de reais e está localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo. Na mansão, o casal Abravanel recebia a família para diversos encontros íntimos como as festas de aniversário de Silvio.