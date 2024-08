Após volta do câncer, Preta Gil desabafa: Eu sinto uma força e um medo avassalador

Mais uma luta pela frente! Preta Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso. Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo.

Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente. No dia 28 de agosto, Gil fez um desabafo nos Stories, pouco tempo depois de receber a alta hospitalar.

Ao começar o texto, ela refletiu:

Aqui sozinha com meus botões, indo dormir. Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte. Quero muito muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida pra ser fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta: complexa, sofrida, com altos e baixos, e muitos voos!

E continua:

Viver não fácil e não está sendo fácil pra mim neste momento. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma, que tenho que resolver esse problema, minha disciplina, meu comprometimento com a cura!!! Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer, pra mim, é não baixar a cabeça, é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Boa noite, se deixem viver!.