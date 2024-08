Zé Lourencini promete centro de referência para autistas em Mauá

Candidato à Prefeitura de Mauá, Zé Lourencini (PSDB) pretende criar um centro de referência para pessoas com autismo na cidade caso seja eleito. O tucano citou que, atualmente, para cada 40 crianças nascidas na cidade, uma tem TEA (Transtorno do Espectro Autista). Segundo ele, o município conta com uma população de 418 mil habitantes, mas carece de uma estrutura adequada para apoiar essas crianças e adolescentes, que totalizam cerca de 25 mil.

“Nosso objetivo é trazer para Mauá uma gama de profissionais especializados, como neuropsicólogos, terapeutas e fonoaudiólogos para oferecer o suporte necessário às famílias que, no momento, precisam se deslocar para Ribeirão Pires ou outras cidades do Grande ABC para obter esse tipo de assistência”, explicou o candidato.

Lourencini enfatizou que o centro de referência será fundamental para atender às necessidades específicas da população e melhorar a qualidade de vida dos autistas.

CAMPANHA

Em relação à campanha eleitoral, o candidato, que é empresário na área supermercadista com dez lojas em Mauá, avaliou que o andamento está positivo. Com 49 anos de atuação na cidade e um fluxo diário de 18 mil a 22 mil clientes em suas lojas, ele destaca que tem tido uma visibilidade considerável e uma boa recepção da comunidade. “Estamos bem posicionados nas pesquisas e nossa estratégia é focar em propostas concretas para a saúde e educação, que são áreas críticas para nossa cidade”, declarou.

O candidato detalhou que pretende intensificar a campanha com propostas viáveis e práticas para resolver problemas urgentes, como as longas esperas para exames médicos. “Uma cliente me contou que foi fazer uma consulta na cidade e o médico marcou o exame para daqui a oito meses. Fazer isso é um absurdo”, explicou.

INSPIRAÇÃO

Por fim, Lourencini destacou o compromisso com uma administração técnica e eficiente. Ele pretende nomear profissionais qualificados para as secretarias, inspirado no trabalho do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

“Vamos aplicar práticas semelhantes em Mauá, especialmente nas áreas de saúde, educação e esporte. Acredito que um bom gestor deve cercar-se de profissionais competentes para garantir uma administração eficaz”, concluiu o candidato.

RUMORES

Lourencini também se pronunciou sobre rumores de que o rival Atila Jacomussi (União Brasil) poderia transferir a candidatura para a mulher, a contabilista e ex-primeira-dama Andreia Rolim Rios (União Brasil), com a possibilidade de se tornar inelegível. O tucano confirmou que nos bastidores estão circulando estas especulações, mas sem entrar em detalhes do assunto.

“Eu tenho ouvido essas conversas aqui sim. Que provavelmente ele coloque a Andreia no lugar dele, mas eu não sei se é verídico. Eu não tenho informações precisas sobre isso. Estamos cuidando da nossa candidatura e é normal ter um zilhão de conversas”, disse Lourencini.