Julgamento da obra “Crime e Castigo” será encenado no Cine Theatro

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe nesta quinta-feira (29), às 19h, o espetáculo ‘O Julgamento de Raskólnikov’, em uma montagem que conta com uma equipe de atores composta por um juiz de direito, professores e alunos do curso de direito da Faculdade Anhanguera de Santo André em um total de 12 pessoas.

O evento é promovido pelo curso de direito da Faculdade Anhanguera de Santo André e envolverá a comunidade acadêmica e jurídica. A apresentação é aberta e gratuita. É sugerida, apenas, uma entrada solidária (1 litro de amaciante ou 1 kg de sabão em pó).

Baseada na obra ‘Crime e Castigo’ de Fiódor Dostoiévski, a peça traz a história de um jovem estudante de direito, Raskólnikov, pobre e desesperado, que perambula pelas ruas até cometer um duplo homicídio que tentará justificar com uma teoria: grandes homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos pela História. Assim, ele se convence de que está destinado a um grande futuro e desdenha da moralidade comum, criando uma teoria que lhe dá plenos direitos para cometer crimes.

O julgamento, um exercício acadêmico, recria a cena do crime e discute se o jovem merece castigo ou piedade, com o rito do Tribunal do Júri.