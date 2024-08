Palavra do Leitor - 28 de agosto de 2024

Debate em S.Bernardo – 1

‘Em debate sem Flávia, candidatos criticam gestão de Orlando Morando’ (Política, ontem). E a história da mulher nomeada por ele com ligações com crime? Alguém perguntou? Quando ele disse que ao nomeá-la não havia nada contra ela. Faz sentido, mas, por outro lado, ela não era a Maria da esquina. Se ele nomeou, conhecia. Ninguém nomeia para um cargo de relevância alguém que não conheça profundamente. Certo está o Marçal: o PCC está em tudo. Por isso vamos normalizar?

Rita De Lira Rocca

do Instagram

Debate em S.Bernardo – 2

Ela não foi ao debate porque não tinha argumentos para debater. Um debate é para o candidato expor o seu plano de governo; se ela não foi, não tinha projetos para apresentar, Flávia não tem preparo para governar uma cidade como São Bernardo. O Lula vai vir ainda mais vezes em São Bernardo em carro de som na Marechal.Meu filho, esquece isso, Luiz Fernando já ganhou. A Prefeitura de São Bernardo é a mais cobiçada pelo PT, não vamos perder não.

Mohamed Saadi

do Istagram

Eleição na Capital

‘Nunes e Tabata ligam PRTB de Marçal ao PCC’ (Política, ontem). Dá muita raiva ver jornalistas nomeando as pessoas de ‘direita perigosa’. Se não fosse imparcial, esse tipo de fala nunca estaria tendo espaço na mídia. Quem gosta de criticar a direita deveria também criticar a esquerda, que também faz das suas aos olhos de quem sabe enxergar. Quando se critica Marçal, não custa lembrar de Collor, Tiririca e outros tantos fabricados pela mídia e que nada fazem de bom ao País a não ser desfrutar das benesses. O problema da imprensa é concorrer com as redes sociais, cujos vídeos estão circulando, gostem ou não. Basta uma olhada no que falou Alckmin e onde ele está hoje. Se existe alguém incomodado querendo barrar um candidato, tem de ter coerência para criticar os demais. Ninguém é santo, basta se candidatar que os podres aparecem. Infelizmente o que muda é o peso do crime, dependendo se ele for de esquerda ou de direita. Com uma justiça seletiva não se faz justiça.

Izabel Avallone

Capital

Transferência de renda

‘Governo oferece gás para 20 milhões de família’ (Economia, ontem). A mais nova modalidade de compra de votos travestida de assistencialismo, criada pelo desgoverno atual, chama-se Pé-de-Meia. A propaganda do novo programa chega a insinuar que é o trabalho que atrapalha o desenvolvimento profissional dos jovens. Assim, juntamente aos demais programas assistencialistas como Bolsa Família, Auxílio Gás, Auxílio Brasil etc., contribui para o que chamamos hoje de falta de mão de obra. Não é raro encontrarmos empresários comentando da dificuldade de contratação, pois as pessoas preferem viver das esmolas atiradas pelo governo ao invés de trabalhar. Luiz Gonzaga, na canção Vozes Secas, nos remete a uma reflexão sobre esse cenário sombrio, quando diz: “Uma esmola, para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”.

Vanderlei Retondo

Santo André

Seleção

O técnico da nossa Seleção, Dorival Jr, sem tempo a perder, aposta na renovação da equipe canarinho. E na convocação de sexta-feira, para disputar duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Equador, dia 6 de setembro, em Curitiba, e dia 10, contra o Paraguai, em Assunção, entre outros chama o jovem e talentoso Estevão, 17 anos, do Palmeiras, e também o atacante Luiz Henrique, que vem se destacando no Botafogo. Dorival sabe que tem uma tarefa árdua para recuperar a imagem da nossa Seleção, que desde a Copa de 2006 segue decadente e tem um dos piores resultados da história nas eliminatórias. Está em 6º lugar com 7 pontos, atrás inclusive da Venezuela, com 9, e Argentina, líder com 15. Nossos atletas convocados nestes últimos anos, apesar de brilharem em seus clubes, principalmente fora do País, não têm demonstrado a mesma eficiência ou garra para defender a Seleção. Dorival Jr. sempre teve bom diálogo com jogadores, enxerga como ninguém o futebol, é ousado, não tem receio de fazer mudanças e pode recuperar a nossa Seleção nesta Eliminatória, e chegar na Copa de 2026, que será disputada no Canadá, México e EUA, muito mais forte e respeitada pelos adversários.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)