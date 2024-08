Conchita de Moraes recebe três espetáculos nesta semana

O Teatro Conchita de Moraes, no Bairro Santa Teresinha, em Santo André, recebe três espetáculos no decorrer desta semana. Nesta quinta-feira, às 19h30, será apresentada a peça A Ciranda das Cinco Mulheres. Já na sexta-feira (30), no mesmo horário, o Encontro-Artístico movimenta as Oficinas Culturais da cidade. No sábado (31), às 16h, será apresentada a peça infantil Os Três Porquinhos e o Lobo Atrapalhado no espaço.

O espetáculo de teatro A Ciranda das Cinco Mulheres aborda a violência contra mulheres, assédio e importunação sexual dentro de transportes públicos e a quebra do silêncio das vítimas. Traz ainda a proposta de levar reflexões para conscientizar e prevenir novos casos de violência.

Com cenas coreografadas e música ao vivo, o objetivo da peça é transmitir esperança e celebrar a chegada de um novo mundo construído através da luta das mulheres. A exibição tem duração de 45 minutos e a entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível.

O Encontro-Artístico fará a apresentação dos professores das Oficinas Culturais de Santo André. O evento traz alunos participantes das diversas oficinas realizadas nos bairros da cidade para prestigiar e assistir aos docentes e assim conhecê-los além da vivência de sala de aula. Haverá apresentações de várias linguagens artísticas incluindo música, dança, canto, perna-de-pau, além de artes misturadas e exibição de vídeos produzidos pelos professores-artistas. A atividade terá duas horas de duração e o evento é gratuito e aberto ao público em geral.

Por fim, a peça Os Três Porquinhos e o Lobo Atrapalhado mostra a saga dos três porquinhos com a missão de construir suas casas, mas que não contavam com as peripécias do atrapalhado lobo mau. Na história, com muitos disfarces, o malvado tenta enganá-los e devorá-los.

A recomendação é para crianças acima dos dois anos de idade. O valor dos ingressos é de R$ 40 (meia-entrada é R$ 20) e podem ser adquiridos pelo telefone (11) 95435-7559 ou pelo site (https://www.bilheteriaexpress.com.br). A exibição tem aproximadamente uma hora de duração.f