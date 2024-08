Cerissa McQueen traz mistura de estilos musicais ao Sesc Sto.André

Cerissa McQueen, renomada cantora norte-americana conhecida por unir uma variedade de estilos musicais, envolve o palco do Sesc Santo André neste sábado (31), a partir das 19h, com um show que incorpora elementos do jazz, rock, soul, R&B, gospel, blues e funk. Com influências que vão de Aretha Franklin a Whitney Houston e Yolanda Adams, Cerissa apresenta uma experiência musical que ressoa com sua profunda conexão emocional e técnica vocal versátil.

A cantora construiu uma carreira sólida, apresentando-se ao lado de gigantes da música como Quincy Jones, Earth Wind & Fire, Musiq Soulchild e Stevie Wonder.

Sua atuação como cantora solista no espetáculo Seaworld Christmas Miracles destacou seu talento e dedicação, com diversas apresentações aclamadas pela crítica norte-americana.

Entre seus projetos mais notáveis, o tributo a Aretha Franklin recebeu elogios em San Diego, Califórnia, demonstrando sua habilidade em captar a essência e a complexidade da obra da “Rainha do Soul”. Atualmente, trabalha com o produtor vencedor do Grammy Kamau Kenyatta em seu próximo álbum e já participou de séries de TV como técnica vocal.

No palco do Sesc. ela estará acompanhada de Igor Prado na voz e guitarra, Luciano Leães no teclado, Ted Furtado no baixo elétrico e Juninho Isidoro na bateria.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site do Sesc e custam R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira).