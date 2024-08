Torcedores corintianos promovem doação de sangue em Mauá

Corintianos de Mauá se mobilizaram e vão promover no próximo sábado (31), o Mauá Sangue Bom, em que torcedores do time são convidados a doar sangue, vestidos com a camisa do clube, no Posto de Coleta de Sangue localizado na rua Luiz Lacava, 229, Vila Bocaina. O horário de funcionamento é das 8h às 12h30. A ação tem o apoio da Prefeitura, que construiu o local que agora é administrado pela Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue).

A entidade tem emitido vários alertas para o nível baixo do estoque que abastece hospitais da região, entre os quais o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, que fica em Mauá. A disponibilidade de alguns fatores sanguíneos é suficiente para dez dias. Os níveis mais críticos são os tipos sanguíneos de fator negativo: A, B, AB e O. Além disso, também requer atenção especial o estoque de O positivo.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos (a primeira coleta antes dos 60 anos), pesar acima de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado, porém evitar refeições gordurosas três horas antes. Por isso é realizada a triagem do candidato.

O material recebido é encaminhado para o hemocentro da Colsan, em São Bernardo. E rende hemocomponentes como concentrado de hemácias, de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, enviados a hospitais públicos do Grande ABC.

O horário de funcionamento do Posto de Coleta de Sangue de Mauá é de segunda a sábado, das 8h às 12h30. A doação poderá ser agendada pelo aplicativo Colsan, que pode ser baixado na Google Play Store e Apple Play Store. Existe a opção sem a marcação da coleta, por ordem de chegada no local.