Lula considera anúncio em breve do novo presidente do BC, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera anunciar "em breve" o nome do sucessor de Roberto Campos Neto no comando do Banco Central (BC).

Ao relembrar uma conversa com Campos Neto no início do ano, quando ambos concluíram que, em benefício da transição, o fim de agosto ou o começo de setembro seriam um bom momento para anunciar quem assumirá o BC a partir de janeiro, Haddad pontuou que a recomendação foi levada a Lula.

"Penso que o presidente Lula está com essa informação fresca na cabeça para considerar a possibilidade de um anúncio em breve. Eu não posso dar a data porque isso é atribuição dele, mas acredito que ele vai apreciar com generosidade a nossa recomendação", declarou o ministro durante participação na conferência anual do Santander.