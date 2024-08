Virgínia Fonseca se revolta após alegações na web sobre paternidade de Maria Alice

Momento delicado! Virgínia Fonseca se manifestou através de sua equipe, pelo perfil de sua central de fãs, sobre as alegações que a web tem feito sobre a paternidade de Maria Alice. A influenciadora afirmou que medidas drásticas serão tomadas e que Justiça será acionada àqueles que postam sobre Zé Felipe não ser pai de sua primogênita.

Pelos Stories, o perfil dedicado à apresentadora do Sabadou Com Virgínia pediu para os fãs colaborarem e enviarem capturas de tela dos perfis que fizeram esse tipo de comentário:

Pessoal, enviem todas as publicações sobre esses absurdos que estão falando na internet em qualquer rede social. Estamos vendo todos os directs. Nenhuma está passando batido e terão que sustentar na Justiça. Prints de pessoas comentando absurdos servem também! Pode nos encaminhar tudo sempre mostrando o user da pessoa.

Acha que parou por aí? Virgínia já havia se pronunciado anteriormente sobre os rumores de que Maria Alice é filha do ex-namorado, Rezende, e José Leonardo, de quem está grávida, seria de Neymar Jr.:

Absurdos que eu preciso ler. Mas já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso! Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com a minha família! Eu vivo por ele, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora para a Justiça. Um absurdo essas falas sem nexo. Mas deu! Respiro minha família e ver pessoas me humilharem assim é no mínimo triste. Falar que os meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei motivo para isso. Sou casada e muito bem! Chega!

A influenciadora também compartilhou com os seguidores que está abalada que Maria Alice e Maria Flor estão doentes ao mesmo tempo:

Primeira vez que as Marias passam mal ao mesmo tempo!!! Gente do céu, o que que é isso???? É caótico, não sei o que fazer, minha cabeça fica um trevo toda hora do remédio, quando elas não querem comer, manhã e birra junto. Mamães de dois ou mais... alguma luz?! Kkkk alguma frase de sabedoria?!